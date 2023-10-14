"الصحة العالمية": مستعدّون لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بمجرد السماح لها

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محمد بن مسعود - الدمام - قالت منظمة الصحة العالمية: مستعدّون لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بمجرد السماح لنا.

وأضافت: لدينا طائرة إمدادات طبية لدعم القطاع الصحي قرب معبر رفح.

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