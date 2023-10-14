انت الان تتابع مراوغة وقيادة بسرعة.. المرور السري بالرياض يضبط مخالفات عدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 أكتوبر 2023, 8:30 صباحاً

واصلت إدارة المرور السعودي جهودها الميدانية بالرياض لرصد وضبط المخالفات المرورية. وأكّدت دوريات المرور السري في مدينة الرياض، حضورها القوي في التصدّي للمخالفات المرورية في شوارع العاصمة وملاحقة متجاوزي الأنظمة المرورية. ووثّق مقطع فيديو عملية ضبط أحد الأشخاص بعد قيامه بالمراوغة بين المركبات، وعدم ترك المسافة الكافية والالتزام بحدود المسارات في الطريق. كما تمّ ضبط مخالفتيْن مماثلتيْن تمثلتا في عدم ترك المسافة الكافية والالتزام بحدود المسارات في الطريق العام. وتمكنت فرق المرور السري من ضبط قائد مركبة لسوء استخدام أنوار التلاقي وعدم ترك مسافة كافية وقيادة المركبة دون لوحة أمامية، ومخالف آخر لعدم ترك مسافة كافية وسوء استخدام أنوار التلاقي، وتجاوز السرعة بأكثر من 20كم/س. وفي مخالفة أخرى، تم ضبط قائد مركبة تجاوز السرعة بأكثر من 40كم/س، وعدم ترك مسافة كافية، والمراوغة بسرعة بين المركبات، واستخدام لوحات غير صادرة من الجهة المختصة.

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