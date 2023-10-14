انت الان تتابع عند الهطولات.. "الإرشاد الزراعي" لمُربي المواشي: ابتعدوا عن بطون الأودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - وجّه الإرشاد الزراعي مجموعة من النصائح لمُربي الماشية والإبل عند هطول الأمطار الغزيرة.

ونوّه الحساب التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة في فيديو جرافيك، نشره اليوم، بضرورة حرص مُربي الحيوانات على اختيار أماكن مناسبة بعيداً عن بطون الأودية ومجاري السيول لحمايتها من مخاطر السيول المنقولة والأمطار.

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