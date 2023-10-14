شكرا لقرائتكم خبر عن إتفاق مبدئي بين فتوح والأهلي يضع الزمالك في أزمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية في الساعات الأخيرة عن توصل مسئولي الأهلي لإتفاق مبدئي مع أحمد يحيي وكيل أعمال نجم الزمالك أحمد فتوح، علي التوقيع مع الفريق الأحمر في يناير المقبل.

وأكدت التقارير أن اللاعب ما زال يرفض التجديد مع الزمالك في الفترة الحالية، الأمر الذي يعزز من فرص إنتقال اللاعب إلى الأهلي في صفقة مجانية بنهاية الموسم.

اللاعب شدد لمسئولي الزمالك أنه يريد البقاء مع الفريق، ولكن وفقا لشروطه المادية الخاصة خلال المرحلة القادمة، مما يضع مسئولي الفريق الأبيض في مأزق.

حيث سيكون مسئولي الزمالك مطالبين أمام جماهيرهم بتنفيذ طلبات فتوح المادية من أجل ضمان بقائه مع الفريق خلال الفترة القادمة وعدم الإنتقال إلى الأهلي.

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هذا وشددت بعض المصادر أنه في حالة فشل محاولات ضم فتوح من الزمالك خلال الفترة القادمة،فسوف يعمل الفريق علي ضم محترف جديد تحت السن يكون قادرا علي الظهور مع الفريق.