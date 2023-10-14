"التعاون الخليجي": الاستهداف الوحشي ودعوات التهجير في غزة يستوجبان تدخلاً دولياً لوقفهما

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 أكتوبر 2023, 10:50 صباحاً

شدّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، على وجوب تدخل المجتمع الدولي بصفة الاستعجال لوقف إطلاق النار، ووضع حد لأشكال التصعيد العسكري كافة ضد المدنيين، وتجنب حدوث كارثة إنسانية في الأراضي الفلسطينية. وأكّد الأمين العام، أهمية تضافر الجهود الدولية لإيقاف نهج العقاب الجماعي الذي تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحرمان سكان غزة من المتطلبات المعيشية الأساسية، وهو ما يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني، وإمعاناً في تأزيم الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، ويمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية ويعرقل جهود عملية السلام لحل القضية الفلسطينية. وجدّد الأمين العام، دعوته إلى المجتمع الدولي للتدخل بقوة وبسرعة لوقف العدوان على غزة، والعمل على إيجاد حل سياسي للأزمة، وسرعة تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية لتحقيق السلام والاستقرار المنشود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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