شكرا لقرائتكم خبر عن الحملات الميدانية المشتركة: ضبط أكثر من 10 آلاف مخالفًا لنظام الإقامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 20 / 3 / 1445 هـ الموافق 5 / 10 / 2023 م حتى 26 / 3 / 1445هـ الموافق 11 / 10 / 2023م، عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 16790 مخالفًا، منهم 10177 مخالفًا لنظام الإقامة، و4523 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2090 مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 709 أشخاص 63% منهم يمنيو الجنسية، و34% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 86 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط 19 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 45724 وافدًا مخالفًا، منهم 38040 رجلاً، و7684 امرأة.

خامسًا: تم إحالة 39941 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1750 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8745 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و 999 و996 في بقية مناطق المملكة.