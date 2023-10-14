شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الإسلامي يناقش التصعيد في غزة باجتماع في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعًا استثنائيًا عاجلًا على مستوى الوزراء مفتوح العضوية، لمناقشة التصعيد العسكري وتهديد العزل في غزة، وتفاقم الأوضاع بما يهدد المدنيين وأمن واستقرار المنطقة، وذلك بدعوة من المملكة العربية السعودية، رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي.

وسيعقد الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الأربعاء 18 أكتوبر 2023 في مقر الأمانة العامة في محافظة جدة.

ارتفاع حصيلة الشهداء

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في تقرير اليوم السبت، إن ما لا يقل عن 2269 فلسطينيًا قتلوا، وأصيب 9814 جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف التقرير أن عدد الشهداء يشمل 2215 من غزة إلى جانب 8714 جريحا. وسقط 54 قتيلا و1100 جريح في الضفة.