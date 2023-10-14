شكرا لقرائتكم خبر عن "الغطاء النباتي" يرصد أكثر من 190 مخالفة بيئية في شهرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، تسجيل 195 مخالفة بيئية في أراضي الغطاء النباتي في جميع مناطق المملكة خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام الجاري 2023، طبقًا لما نصت عليه أحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة ووفقًا للمنصة الوطنية للمخالفات "إيفاء".

ورصدت الدوريات التابعة للمركز والمختصة بحماية ومراقبة أراضي الغطاء النباتي في الغابات والمتنزهات الوطنية والمراعي والفياض والروضات وغيرها أنواعًا مختلفة من المخالفات، منها "نقل الحطب والفحم المحليين وبيعهما، ودخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية، والرعي في المناطق المحمية، ورمي النفايات في غير أماكنها، وإشعال النار في الأماكن غير المخصصة لإشعال النار، والتخييم في غير الأماكن المصرح بها".

معاقبة المخالفين

صدرت العقوبات النظامية بحق المخالفين وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، واللائحة التنفيذية للاحتطاب.

كما عمل المركز على رصد المخالفات طبقًا لما نصت عليه أحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة منذ تأسيسه حتى اليوم، مسجلًا ما يتجاوز 7500 مخالفة بيئية في أراضي الغطاء النباتي.

ويهدف المركز إلى تنمية وحماية مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليه وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، ما يعزز التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.