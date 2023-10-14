شكرا لقرائتكم خبر عن "البديوي": دعوات التهجير القسري من غزة تستوجب التدخل الدولي الفوري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، على وجوب تدخل المجتمع الدولي بصفة الاستعجال لوقف إطلاق النار ووضع حد لكافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين وتجنب حدوث كارثة إنسانية في الأراضي الفلسطينية.

وأكد أهمية تضافر الجهود الدولية لإيقاف نهج العقاب الجماعي الذي تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحرمان سكان غزة من المتطلبات المعيشية الأساسية وهو ما يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني، وإمعاناً في تأزيم الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، وتمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية وتعرقل جهود عملية السلام لحل القضية الفلسطينية.

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وجدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دعوته إلى المجتمع الدولي للتدخل بقوة وبسرعة لوقف العدوان على غزة والعمل على إيجاد حل سياسي للأزمة وسرعة لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية لتحقيق السلام والاستقرار المنشود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

حصيلة الشهداء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ، اليوم السبت، عن استشهاد 2215 فلسطينيَا وإصابة 8714 آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن من بين الشهداء 724 طفلًا و458 سيدة، مشيرة إلى أن من بين حصيلة الإصابات 2450 طفلًا و 1536 سيدة.