السعودية | «الأرصاد»: مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ42 درجة.. والسودة الأدنى اليوم

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ42 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ12 درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، مكة المكرمة 42 درجة مئوية، المدينة المنورة والأحساء 41، الدمام وحفر الباطن 40 درجة مئوية.

وأضاف: كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن ينبع والعلا والخرج والدهناء 39 درجة مئوية، الرياض 38، جدة 37، أبها والباحة 27، السودة 23 درجة مئوية.

وتابع: أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالآتي: السودة 12، أبها 14، الباحة والقريات17، الرياض 19، المدينة المنورة 25، جدة والدمام 27، مكة المكرمة 29 درجة مئوية.