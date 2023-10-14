السعودية | فريق الصقور السعودية يقدم عروضاً جوية بجمهورية مصر العربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شاركت القوات الجوية الملكية السعودية اليوم، في حفل افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك بفريق الصقور السعودية، الذي قدم عرضاً جوياً مشتركاً مع فريق الاستعراض الجوي المصري “النجوم الفضية”.

ووصلت في وقت سابق طائرات فريق الصقور السعودية من نوع “هوك” بكامل طواقمها الجوية والفنية، إلى جمهورية مصر العربية، للمشاركة في حفل الافتتاح.