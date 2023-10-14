انت الان تتابع فيديو يدق ناقوس الخطر.. "الخضيري" محذرًا الآباء: لا تجعل طفلك ضحية للجوال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 أكتوبر 2023, 11:31 صباحاً

حذّر عالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أولياء الأمور، من خطورة ترك الهواتف الجوالة للأطفال لساعات طويلة بهدف إلهائهم وإشغالهم طلبًا للراحة؛ منبهًا من جعل الطفل ضحية بهذا التصرف. وأوضح "الخضيري": "انتبهوا لأطفالكم والجوالات؛ لا تترك طفلك لساعات طويلة مع الجوال لتُلهيه وتشغله عنك طلبًا للراحة؛ وبالتالي يعيش في عالم آخر ويتأخر في النطق، ويتأخر نمو المخ، ويقل الذكاء حسب دراسات كثيرة". وأضاف، عبر حسابه على منصة "إكس": "اجعلها ساعة واحدة فقط واشغله بنشاط بدني وعقلي آخر (لعب أو رسم أو نقاش ولو تافه)". وتابع معلقًا على فيديو نشره: "هذا الطفل ضحية ساعات على الجوال، وسحبت أمه الجوال (لو حصل ذلك لأطفالكم فقوموا بتهدئتهم بالرقية (الفاتحة وآية الكرسي)".

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