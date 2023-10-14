انت الان تتابع ارتدِ الخوذة.. 6 ضوابط لسلامة قائدي الدراجات الهوائية تنصح بها "المرور" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 أكتوبر 2023, 11:42 صباحاً

دعت الإدارة العامة للمرور، إلى الالتزام بإرشادات السلامة أثناء قيادة الدراجة الهوائية، مقدمة 6 ضوابط ونصائح من أجل تحقيق السلامة. وحثت "المرور"، عبر إنفوجراف نشرته اليوم على حسابها بمنصة "إكس"، على "ارتداء الخوذة أثناء القيادة"، و"عدم السير في طريق حر الحركة". وأكدت الإدارة أهمية "وجود عواكس على الملابس والدراجة للقيادة ليلًا"، و"القيادة بكلتا اليدين، وعدم الانشغال بغير الطريق"، و"الالتزام بالتعليمات والضوابط المرورية"، و"تركيب أنوار أمامية وخلفية".

كانت هذه تفاصيل خبر ارتدِ الخوذة.. 6 ضوابط لسلامة قائدي الدراجات الهوائية تنصح بها "المرور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.