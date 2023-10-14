شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المغرب وكوت ديفوار الودية والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة العربية والعالمية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة المغرب وكوت ديفوار الودية التي ستجمع المنتخبان بالإضافة إلى القنوات الناقلة لتلك المباراة.

موعد مباراة المغرب وكوت ديفوار

وتقرر إقامة مباراة منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضد كوت ديفوار اليوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر أكتوبر الجارى في المواجهة الودية التي ستجمع المنتخبان قبل خوض منافسات كأس أمم إفريقيا.

وتنطلق مباراة المغرب وكوت ديفوار في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكوت ديفوار

وتنقل فعاليات مباراة المغرب وكوت ديفوار عبر قناة الرياضية المغربية المفتوحة ويتولى التعليق المعلق الرياضي هشام فرج.