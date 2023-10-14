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موعد مباراة المغرب وكوت ديفوار الودية والقنوات الناقلة لها

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محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة العربية والعالمية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة المغرب وكوت ديفوار الودية التي ستجمع المنتخبان بالإضافة إلى القنوات الناقلة لتلك المباراة.

موعد مباراة المغرب وكوت ديفوار

وتقرر إقامة مباراة منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضد كوت ديفوار اليوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر أكتوبر الجارى في المواجهة الودية التي ستجمع المنتخبان قبل خوض منافسات كأس أمم إفريقيا.

وتنطلق مباراة المغرب وكوت ديفوار في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكوت ديفوار

وتنقل فعاليات مباراة المغرب وكوت ديفوار عبر قناة المغربية المفتوحة ويتولى التعليق المعلق الرياضي هشام فرج.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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