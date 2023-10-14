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الرحلات الجوية تتصدر نقل السياحة الداخلية

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تصدرت الرحلات الجوية وسائل نقل السياح المحليين خلال عام 2022، إذ استقلها 7537.314 سائحًا، تلتها الرحلات البرية بإجمالي 70213.486 سائحًا، ثم الرحلات البحرية بـ85.701 سائحًا، بينما بلغ إجمالي السياح 77836.501.

عدد السياح في 2022

ـــــــــ يناير

7675.16

ـــــــــــ فبراير

6449.938

ــــــــــــ مارس

6204.755

ـــــــــــ

8036.131

ـــــــــــ مايو

7246.109

ــــــــــــ يونيو

4032.787

ـــــــــــ يوليو

10795.554

ــــــــــ أغسطس

7008.438

ـــــــــــــ سبتمبر

4196.039

ــــــــــــــــ أكتوبر

4838.186

ــــــــــــــ نوفمبر

7003.149

ــــــــــــــــــ ديسمبر

4350.255


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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