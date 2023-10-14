الرحلات الجوية تتصدر نقل السياحة الداخلية

تصدرت الرحلات الجوية وسائل نقل السياح المحليين خلال عام 2022، إذ استقلها 7537.314 سائحًا، تلتها الرحلات البرية بإجمالي 70213.486 سائحًا، ثم الرحلات البحرية بـ85.701 سائحًا، بينما بلغ إجمالي السياح 77836.501. عدد السياح في 2022 ـــــــــ يناير 7675.16 ـــــــــــ فبراير 6449.938 ــــــــــــ مارس 6204.755 ـــــــــــ 8036.131 ـــــــــــ مايو 7246.109 ــــــــــــ يونيو 4032.787 ـــــــــــ يوليو 10795.554 ــــــــــ أغسطس 7008.438 ـــــــــــــ سبتمبر 4196.039 ــــــــــــــــ أكتوبر 4838.186 ــــــــــــــ نوفمبر 7003.149 ــــــــــــــــــ ديسمبر 4350.255



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