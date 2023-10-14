مصر تؤكد رفضها للدعوات الإسرائيلية المتكررة لمواطني غزة للانتقال إلى جنوب القطاع

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 أكتوبر 2023, 1:19 مساءً

الْتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، التي تزور مصر حاليًا. وشهد اللقاءُ بحثَ سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، واستعراض مختلف أبعاد الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية في قطاع غزة، وتطورات التصعيد الحالي بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وسبل تنسيق الجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة؛ باعتبارهما الأولوية الحالية لتجنّب أن يأخذ التصعيد أبعادًا أوسع تزيد من تعقيد الموقف، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات. وشدد "شكري" خلال اللقاء، على ضرورة الوقف الفوري للقصف الإسرائيلي العنيف، والامتناع عن أي خطوات تصعيدية، والتهديد بالهجوم البري وترويع الأبرياء؛ مؤكدًا موقف بلاده الرافض للدعوات الإسرائيلية المتكررة للمواطنين في غزة للانتقال إلى جنوب القطاع؛ لما قد تنطوي عليه من مخاطر تعريض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لخطر البقاء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية.

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