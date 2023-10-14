انت الان تتابع "أبل" تعلن عن موعد حل خلل "آيفون 12" الإشعاعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 أكتوبر 2023, 1:23 مساءً

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية عن موعد حل خلل هواتف "آيفون 12" الإشعاعي الشهير، التي بسببها تم حظر بيع الهاتف في فرنسا. وأظهر بيانٌ نشرته هيئة الاتصالات الفرنسية، أن "أبل" تستعد لطرح تحديث لنظام تشغيل "آي أو إس 17.1" بحلول 24 أكتوبر، وسيتم إصلاح خلل "الإشعاع" الذي يتسبب في ارتباك للرادارات الخاصة بالمطارات، وبسببه تم حظر الهواتف في فرنسا. وسيتزامن إصدار تحديث هواتف "آيفون" مع إصدار تحديث "آي أو إس 17.1" عالميًّا، والذي سيتضمن تحديث عدد كبير من التطبيقات والبرامج الخاصة بهواتف "آيفون". وأشارت الهيئة الفرنسية إلى أنها تأمل في أن يتم حل مشكلة ترددات "آيفون 12" المرتفعة، حتى يتم إزالة حظر البيع الخاصة به. وكانت مستويات الإشعاع في هواتف "آيفون 12" تسجل معدل 5.74 واط لكل كيلوغرام، وهو أعلى من الحد الذي حدده الاتحاد الأوروبي؛ مما دفع السلطات الفرنسية لاتخاذ القرار وتَبِعَتها أكثر من دولة أوروبية.

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