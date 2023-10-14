انت الان تتابع "يوتيوب" تقول إنها تراقب المحتوى في أعقاب الصراع المتصاعد في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 أكتوبر 2023, 1:23 مساءً

قالت المتحدثة باسم منصة مقاطع الفيديو الشهيرة "يوتيوب" التابعة لشركة "جوجل"، آيفي تشوي: إن المنصة تُراقب بصورة كبيرة المحتوى في أعقاب الصراع المتصاعد في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس". وأوضحت المتحدثة في تصريحات أوردها موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن المنصة فعليًّا أزالت عشرات الآلاف من مقاطع الفيديو "الضارة" وأغلقت مئات القنوات. وتابعت: "نحاول حاليًا ربط مستخدمينا بأخبار ومعلومات ذات جودة عالية، وتعمل فِرَقنا على مدار الساعة لمراقبة أي لقطات ضارة، وتظل يقظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة إذا لَزِمَ الأمر بشأن جميع أنواع المحتوى سواء الفيديوهات العادية أو القصيرة (شورتس) أو البث المباشر". وجاءت تصريحات "يوتيوب" ردًّا على خطاب موجّه من المفوضية الأوروبية يطالبها بمراقبة انتشار محتوى مضلل وضار بالأطفال مرتبط بالحرب في غزة. وبعثت المفوضية الأوروبية خطابات مماثلة إلى منصات "إكس" و"ميتا"، وطالبتهم بحماية الأطفال في الاتحاد الأوروبي من أي محتوى عنيف ينتشر على منصاتهم.

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