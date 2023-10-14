انت الان تتابع قائمة بالهواتف التي سيتوقف "واتسآب" عليها اعتبارًا من 24 أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت منصة التراسل الفوري المشفر "واتسآب"، أنه اعتبارًا من 24 أكتوبر، سيتوقف التطبيق عن العمل على قائمة من الهواتف.

وأقرت إدارة "واتسآب" أنها ستتوقف عن دعم الأجهزة التي تعمل بإصدارات نظام التشغيل "أندرويد" أقل من 5.0، حتى تتمكن من التركيز على ميزات جديدة لمستخدمي إصدارات أنظمة التشغيل الأحدث.

وجاءت قائمة الهواتف التي لن تدعم تطبيق "واتسآب" قريبًا على النحو التالي:

- سامسونج جالاكسي S2 - سامسونج جالاكسي نيكزس - سامسونج جالاكسي إس - سامسونج جالاكسي تاب 10.1 - آيفون 5 - آيفون 5 سي - سوني إكسبيريا زد - سوني إكسبيريا S2 - سوني إريكسون إكسبيريا آرك3 - هواوي آسيند دي - هواوي آسيند دي1 - موتورولا درويد رازر - موتورولا شووم - إتش تي سي ديزاير 500 - إتش تي سي وان - إتش تي سي سينسيشن - إتش تي سي ديزاير إتش دي - آركوس 53 بلاتينيوم - جراند إس فليكس زد تي إي - جراند إكس كواد V987 زد تي إي - إل جي أوبتيموس جي برو - نيكزس 7 - آسوس Eee باد ترانسفومر - أيسر آيكونيا تاب A5003 - إل جي أوبتيموس 2X

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