شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 86 معدة.. أمانة جدة تنفذ فرضية ميدانية لمواجهة الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة محافظة جدة اليوم السبت، فرضية هطول أمطار غزيرة أدت إلى تجمع المياه في الطرق العامة وتعطل الحركة المرورية، ضمن استعدادات الأمانة لموسم الأمطار، لرفع درجة الجاهزية في المواقع والمعدات، للتعامل مع الحالات المطرية والحد من مخاطرها.

وأوضحت الأمانة أنّ الفرضية وضعت سيناريو لارتفاع منسوب المياه في عدد من الشوارع الرئيسية بمناطق أبحر الشمالية، في حي الياقوت - الفردوس– وشارع طريق الملك فيصل بن عبد العزيز، بمشاركة الإدارات المعنية كافة.

وجرى خلال ذلك تفعيل خطة الأمطار وتوجيه فرق الدعم والمساندة من مراكز الإسناد القريبة، مسنودة بـ 120 مشاركًا ميدانياً و86 من المعدات المتنوعة، شملت مضخات وصهاريج ورافعات.

جاهزية للتعامل مع الأمطار

بينت الأمانة أن الفرضية تضمنت طلب الدعم من مرور محافظة جدة لتنظيم السير وتخصيص مسار للمعدات لتفريغ المياه في المناهيل, والتي تهدف لتقليل الفترة الزمنية لتفريغ مياه الأمطار المتجمعة بالمناطق المتضررة لفترة تقدر من ساعة سابقًا إلى 20 دقيقة تقريبًا، ورفع درجة ومستوى سرعة التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة وتلافي الملاحظات المتكرر في كل موسم أمطار.

وأكدت أمانة جدة جاهزية المركز الموحد لخدمة البلاغات 940 ، والتعامل المباشر معها ، وجاهزية الفرق الميدانية لمواقع تجمعات المياه ، حسب درجات الأولوية والأهمية ، وتأتي هذه الفرضية لتدريب العاملين في الميدان على مواجهة المخاطر المحتملة نتيجة لهطول الأمطار.