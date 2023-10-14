شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. ضبط عدة أشخاص بتهمة تهريب وترويج المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمحافظة فيفا في منطقة جازان لترويجه 10.1 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان، على 8 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ، لمحاولتهم تهريب 88 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

مكافحة المخدرات

تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].

وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.