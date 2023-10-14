شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء" تبحث تعزيز سلامة المنتجات والتبادل التجاري مع بولندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، اجتماعًا مع وفد من المفتشية البيطرية التابعة لوزارة الزراعة والتنمية الريفية البولندية.

وذلك بحضور الملحق التجاري بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى ألمانيا سليمان الحميدان، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات سامي الصقر ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء الدكتور محمد الناصر.

التبادل التجاري

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أهمية التبادل التجاري وتيسير الإجراءات بين البلدين، وما تم مؤخراً من رفع الحظر عن إحدى المنشآت البولندية بعد استيفائها لمتطلبات "الهيئة" للتأكد من سلامة المنتج.

واستعرضت الإجراءات التي يقوم بها الجانب البولندي للتحقق من سلامة اللحوم وخلوها من الأمراض، ومناقشة آلية رفع الحظر عن المقاطعات بحسب ما تقرره منظمة الصحة الحيوانية وما ينشر على موقعها بشأن تحديد المقاطعات المصابة أو الخالية من الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية.

استيراد الحيوانات الحية

وأوضح وفد "الهيئة" للجانب البولندي أن استيراد الحيوانات الحية يتم وفق سياسات وإجراءات وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة، أما ما يخص اللحوم المصنعة فمن خلال استيفاء اشتراطات وسياسات "الهيئة".

واتفق الطرفان على أن تقيم "الغذاء والدواء" ورش عمل لرجال الأعمال البولنديين خلال الربع الأول من عام 2024م بمدينة الرياض، وذلك لإطلاعهم على إجراءات تسجيل المنتجات قبل تصديرها للسعودية، والضوابط المعتمدة من الهيئة لضمان سلامة المنتجات.