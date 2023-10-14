شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المغرب المتوقع لمواجهة كوت ديفوار وديًا اليوم السبت والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر المدير الفني المغربي وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب الأول لكرة القدم على تشكيل فريقه لمواجهة كوت ديفوار والمقرر لها اليوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر أكتوبر الجارى.

وتنطلق مباراة المغرب وكوت ديفوار في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل المغرب المتوقع لمواجهة كوت ديفوار

وجاء تشكيل المغرب لمواجهة كوت ديفوار على النحو التالى:

حراسة المرمي:- ياسين بونو.

خط الدفاع:- سايس، مزراوى، أكرد، حكيمي.

خط الوسط:- أمرابط، أوناحي، الخنوس.

خط الهجوم:- بوفال، زياش، النصيري.

وتنقل فعاليات مباراة المغرب وكوت ديفوار عبر قناة الرياضية المغربية المفتوحة ويتولى التعليق المعلق الرياضي هشام فرج.