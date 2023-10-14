شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر ضد الجزائر الودية والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة منتخب الجزائر في إطار المواجهة الودية التي ستجمع المنتخبان قبل خوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.

ويبحث رواد التواصل الإجتماعي ومحبي الكرة العربية في معرفة ماهو موعد مباراة مصر ضد الجزائر والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة مصر ضد الجزائر

ومن المُنتظر أن تقام مباراة منتخب مصر ضد الجزائر يوم الأثنين المقبل الموافق السادس عشر من شهر أكتوبر الجارى في المواجهة الودية التي ستقام على ملعب هزاع بن زايد.

وتنطلق مباراة مصر ضد الجزائر في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الجزائر

وتنقل فعاليات مباراة مصر ضد الجزائر عبر قناة اون تايم سبورت وقناة أبو ظبي الرياضية.