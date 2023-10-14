شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة يدعم القضية الفلسطينية برسالة مثيرة - طالع والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام جول كوندي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بدعم القضية الفلسطينية من خلال توجيه رسالة داعمة لأحد المدونين الموثقين للأحداث المتعلقة بالقضية في ظل تطور الأحداث الأخيرة بشكل كبير.

كوندي يدعم فلسطين برسالة مؤثرة

ورد جول كوندي على رسالة من المدون «شون كينج» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» يفسر من خلالها سبب تغطيته للأحداث في فلسطين بطريقته الحالية، موضحًا أن الإعلام الأمريكي لا يأخذ الجانب الآخر من القصة.

وعلق كوندي قائلًا: «خذوا الوقت لقراءة الرسائل والاستماع إلى مقاطع الفيديو كاملة قبل اتخاذ ردود فعل وإطلاق أحكام مشبعة بالكراهية.. هذا مهم للغاية شكرا».

وكان نادي برشلونة الإسباني، أعلن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الفرنسي جول كوندي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال مباراة غرناطة، الأخيرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني.

وتأكد غياب جول كوندي عن لقاء برشلونة المرتقب في الكلاسيكو ضد غريمه التقليدي ريال مدريد، المقرر إقامته يوم 28 أكتوبر الجاري، على أرضية ملعب لويس كومبانيس الأوليمبي