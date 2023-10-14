شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة السعودية ضد مالي الودية والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل عدد من رواد التواصل الإجتماعي ومحبي الكرة العربية والعالمية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة السعودية ضد مالي الودية والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة السعودية ضد مالي

ومن المُنتظر أن تقام فعاليات مباراة السعودية ضد مالي يوم الثلاثاء المقبل الموافق السابع عشر من شهر أكتوبر الجارى في إطار المواجهة الودية التي ستجمع المنتخبان.

وتنطلق مباراة السعودية ضد مالي في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد مالي

وتنقل فعاليات مباراة السعودية ضد مالي عبر قناة السعودية الرياضية الأولى الناقل الوحيد لمباريات المنتخب السعودي في الشرق الأوسط.