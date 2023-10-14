الصين تدعو أمريكا إلى لعب دور بنّاء ومسؤول في الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين

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محمد بن مسعود - الدمام - دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم (السبت)، "واشنطن إلى لعب دور بنّاء ومسؤول في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس"؛ وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال "وانغ" لـ"بلينكن": "على الولايات المتحدة أن تلعب عمليًّا دورًا بنّاء ومسؤولًا، لدفع القضية إلى مسار يوصل إلى تسوية سياسية في أقرب وقت ممكن"؛ وفقًا لبيان نشرته وزارة الخارجية الصينية، وأوردته "فرانس برس".

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