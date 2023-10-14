الاتحاد السعودي ونظيره الإيراني يتفقان على إعادة مباراة الاتحاد وسباهان في دوري أبطال آسيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 أكتوبر 2023, 2:27 مساءً

كشف الصحفي الإيراني "داوود إيكدري" عن آخر تطورات أزمة مباراة الاتحاد وسباهان الإيراني، التي ألغيت في 2 أكتوبر الماضي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا. وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد ألغى مباراة الاتحاد وسباهان الإيراني بدوري أبطال آسيا، كما رفض لاعبو نادي الاتحاد النزول لأرضية ملعب سباهان أصفهان؛ اعتراضًا على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة. وكتب إيكدري على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس": الاتحاد الإیراني لكرة القدم اتفق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم على إعادة مباراة ‎سباهان والاتحاد علی أرضية إیران". وأضاف الصحفي الإيراني أن الاتحادين السعودي والإيراني یطلبان من الاتحاد الآسیوي لكرة القدم إعادة المباراة. وسبَق أن صرّح وزير الخارجية الإيراني خلال تصريحات إعلامية، بأنه اتفق مع المسؤولين السعوديين على إعادة مباراة ‎سباهان و‎الاتحاد خلال الأيام المقبلة. كما أعلن الاتحاد الآسيوي سابقًا أن المباراة بين الاتحاد وسباهان قد يتم إعادتها، دون اعتبار أي من الفريقين منسحبًا؛ بل تم تأجيلها لحين انتهاء الأزمة بين الناديين.

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