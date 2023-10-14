انطلاق اجتماعات اللجان الأولمبية الخليجية اليوم في مسقط

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 أكتوبر 2023, 2:46 مساءً

انطلقت اليوم السبت, في العاصمة العمانية مسقط، اجتماعات اللجان الأولمبية الخليجية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بانعقاد الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية لرياضة المرأة، التابعة للمكتب التنفيذي لمجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية، برئاسة سناء بن حمد البوسعيدية وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أضواء العريفي. وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات، التي من شأنها تطوير رياضة المرأة على مستوى دول المجلس. واستعرض الاجتماع مقترح دولة الكويت تنظيم الدورة السنوية للسيدات، ومقترح دولة الإمارات بشأن المنصة الموحدة لرياضة المرأة، كما تم مناقشة المقترح المطروح من سلطنة عُمان إقامة هاكثون رياضة المرأة الخليجية، وقد تم رفع هذه المقترحات للاجتماع الـ97 للمكتب التنفيذي للمجلس . يذكر أن العاصمة العمانية مسقط ستستضيف خلال اليومين القادمين الاجتماع الـ35 لأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية الذي يعقد الاثنين المقبل، بحضور رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، ويسبقه الاجتماع الـ97 للمكتب التنفيذي لأمناء عموم اللجان الأولمبية الخليجية غدٍ الأحد.

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