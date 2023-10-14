فِرَق الدفاع المدني بالباحة تباشر حريقًا قرب مبنى البريد السعودي

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محمد بن مسعود - الدمام - تباشر -هذه اللحظات- آلياتُ الدفاع المدني بمنطقة الباحة، حريقًا شب بالقرب من مبنى البريد السعودي بالباحة، وتتواجد فِرَق الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة؛ لمنع انتشار الحريق والسيطرة عليه.

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