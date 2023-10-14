انت الان تتابع اللجنة الإسلامية للهلال الدولي تدين الجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أدانت اللجنة الإسلامية للهلال الدولي، إحدى المؤسسات المتخصصة لمنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم، الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من قصف عشوائي جوي وبري وبحري متواصل، يستهدف المباني السكنية والمصالح الحيوية المدنية، وتدمير البنية الأساسية والجامعات والمستشفيات والمساجد والمنازل والحصار التام ومنع وصول المساعدات الإنسانية ومواد الغذاء والدواء وقطع الكهرباء والمياه، والذي أدى إلى تدمير هائل وسقوط عدد كبير من الضحايا، من بينهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء.

وأكدت أن جميع هذه الجرائم تعد عقوبات جماعية وانتهاكات جسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني وتشكل جرائم حرب، تضاف إلى القائمة الطويلة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ويستدعي تدخل المجتمع الدولي بكافة مكوناته لوضع حد سريع لهذا العدوان وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء فلسطين.

وعبّرت اللجنة الإسلامية للهلال الدولي عن تعازيها إلى أسر الشهداء وتمنياتها للجرحى بسرعة الشفاء، كما تثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها طواقم الحماية المدنية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، لإنقاذ الأرواح ومساعدة الجرحى، وتدعو مؤسسات المجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في التدخل الفوري لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وإدانة مثل هذه الأعمال إدانة واضحة لا لبس فيها، وضرورة تحديد ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع السكان المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والالتزام به حفاظا على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، والعمل على إقرار حماية دولية للشعب الفلسطيني.