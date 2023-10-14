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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 أكتوبر 2023, 3:27 مساءً

توّج مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة المدينة المنورة حاتم أبو سلامة الفارس، ريان المبطي، بطلًا لكأس وزارة الرياضة للقدرة والتحمل الذي أقيم اليوم بمحافظة العلا على مسافة 100 كم بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وإشراف الاتحاد السعودي للفروسية. وجاء فوز المبطي على الجواد "هاي سبيد" بسرعة 20.9 كم/ ساعة، بعد منافسة قوية امتدت طوال مراحل السباق الأربع؛ فيما حصل على المركز الثاني الفارس عبدالله العميري على الجواد "رمسا" وبسرعة 19.3 كم/ ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس ساري الزهراني على الجواد "بريقادير" وبسرعة 19.2 كم/ ساعة. ويُعد سباق كأس وزارة الرياضة للقدرة والتحمل أول السباقات التي تستضيفها محافظة العلا لهذا الموسم؛ حيث حصلت العلا على استضافة أربع سباقات للقدرة والتحمل: سباق كأس الهيئة الملكية للعلا، كأس الشباب والناشئين، كأس الاتحاد السعودي للفروسية، والكأس الأغلى في العالم سباق كأس خادم الحرمين الشريفين. وفي حديث للفارس "المبطي" عقب التتويج قال: "أحمدُ الله على هذا الفوز الذي أتى بعد منافسة قوية مع إخواني الفرسان، ووسط ظروف قاسية بحرارة الجو؛ ولكن استطعت بتوجيه مدربي ووالدي خالد المبطي، أن أتخطى هذه الصعاب ونتوج بالكأس". وأضاف: "بداية موسم قوية، وأحب أن أشكر الهيئة الملكية لمحافظة العلا والاتحاد السعودي للفروسية على هذا التنظيم الرائع والمميز والدعم السخي بالجوائز الذي ينعكس إيجابًا على هذه الرياضة وتطورها".

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