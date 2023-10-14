انت الان تتابع بـ120 مشاركًا و86 مُعَدة.. أمانة جدة تنفّذ فرضية لمواجهة أمطار غزيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 أكتوبر 2023, 3:29 مساءً

نفّذت أمانة محافظة جدة، اليوم السبت، فرضية تَضَمنت هطول أمطار غزيرة أدت إلى تجمع المياه في الطرق العامة وتعطل الحركة المرورية. جاء ذلك ضمن استعدادات الأمانة لموسم الأمطار، لرفع درجة الجاهزية في المواقع والمعدات، للتعامل مع الحالات المطرية والحد من مخاطرها. وأوضحت الأمانة أن الفرضية وضعت سيناريو لارتفاع منسوب المياه في عدد من الشوارع الرئيسية بمناطق أبحر الشمالية في حي الياقوت- الفردوس- وشارع طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز، بمشاركة الإدارات المعنية كافة. وتم تفعيل خطة الأمطار وتوجيه فِرَق الدعم والمساندة من مراكز الإسناد القريبة، مسنودة بـ120 مشاركًا ميدانيًّا و86 من المعدات المتنوعة شملت مضخات وصهاريج ورافعات. وبيّنت الأمانة أن الفرضية تضمنت طلب الدعم من مرور محافظة جدة لتنظيم السير وتخصيص مسار للمعدات لتفريغ المياه في المناهيل، والتي تهدف لتقليل الفترة الزمنية لتفريغ مياه الأمطار المتجمعة بالمناطق المتضررة لفترة تُقَدر من ساعة سابقًا إلى 20 دقيقة تقريبًا، ورفع درجة ومستوى سرعة التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة، وتلافي الملاحظات المتكرر في كل موسم أمطار. وأكدت أمانة جدة جاهزية المركز الموحد لخدمة البلاغات 940، والتعامل المباشر معها، وجاهزية الفِرَق الميدانية لمواقع تجمعات المياه، حسب درجات الأولوية والأهمية. وتأتي هذه الفرضية لتدريب العاملين في الميدان على مواجهة المخاطر المحتملة نتيجة لهطول الأمطار.

كانت هذه تفاصيل خبر بـ120 مشاركًا و86 مُعَدة.. أمانة جدة تنفّذ فرضية لمواجهة أمطار غزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.