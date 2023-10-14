انت الان تتابع بعد ودية "نيجيريا".. مدرب الأخضر يستدعي "لاجامي" للانضمام لمعسكر البرتغال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 أكتوبر 2023, 3:31 مساءً

استدعى المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، روبرتو مانشيني اللاعب علي لاجامي للانضمام في معسكر الأخضر، المقام حالياً في مدينة لاقوس البرتغالية، اليوم السبت. وكان الأخضر السعودي قد تعادل في أولى مواجهات المرحلة الثالثة الإعدادية لنهائيات كأس آسيا 2023، أمس مع نيجيريا 2-2. ويستعد الأخضر لخوض المواجهة الثانية والأخيرة في المرحلة الثالثة، حيث يلاقي منتخب مالي، الثلاثاء المقبل.

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