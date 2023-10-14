انت الان تتابع فريق طبي معالج بمستشفى القنفذة العام ينجح في متابعة حمل سيدةٍ بعد إجهاض أربع مرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 أكتوبر 2023, 3:55 مساءً

نجح فريق طبي بمستشفى القنفذة العام في قسم النساء والولادة، في متابعة مريضة كانت تعاني من خمول في نشاط الغدة الدرقية وسكر الحمل في حملها السابق -والذي كان الرابع- لمرات متفاوتة؛ حيث لم يكتمل حملها الأول والثاني؛ إذ حدث إسقاط في الحمل الأول في شهره الخامس، والحمل الثاني في شهره الخامس كذلك.. وبعدها تمت ولادتان مبكرتان؛ ففي الحمل الثالث توفي الجنين في شهره السادس، وفي الحمل الرابع توفي الجنين في شهره السادس. وبعد المتابعة مع استشاري الأجنّة والتشخيص وتقديم خطة علاجية مناسبة لحالتها الصحية بمسيلات الدم ومثبطات المناعة وعلاج الغدة الدرقية وسكر الحمل؛ تم -بفضل الله- متابعة حملها للمرة الخامسة، وتمت ولادتها في الشهر التاسع -والحمد لله- دون مضاعفات، وغادرت مع مولودها بصحة جيدة. الجدير بالذكر أن حالات الولادة المبكرة تشكل ما نسبته 11% من إجمالي الولادات في العالم، وأن الدعم النفسي وتقديم الخدمة الطبية والإشراف الطبي من قِبَل طبيب متخصص؛ له الأثر الكبير في إنهاء معاناة الكثير من المرضى. تجدر الإشارة إلى أن مستشفى القنفذة العام أجرى 885 عملية جراحية متنوعة، كما قدّم قسم الطوارئ خدماته لـ54623 مراجعًا، وأجرى قسم الأشعة عدد 22741 فحصًا؛ وذلك خلال النصف الأول للعام 2023م.

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