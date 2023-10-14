انت الان تتابع الإسعاف الجوي بمنطقة تبوك يباشر أولى بلاغاته بطريق حقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 أكتوبر 2023, 4:03 مساءً

باشرت الفرق الإسعافية الأرضية للهلال الأحمر بمنطقة تبوك بلاغاً لحادث تصادم على طريق حقل قبل قرية الزيتة، وتبين وجود إصابة حرجة لوافد من الجنسية اليمنية تم التعامل معه وتحريك الإسعاف الجوي للموقع، الذي باشر الموقع وقام بتقديم الخدمات الطبية الطارئة بالموقع، ونقله لمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك . قال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك، نواف ميَّاح العنزي إنه وبناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان، أمير منطقة تبوك، رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية بمنطقة تبوك بسرعة تشغيل الإسعاف الجوي لتحسين زمن الاستجابة ولتجويد الخدمات الإسعافية بالمنطقة وإيصال الحالات الإسعافية للمنشآت الطبية المتخصصة والمناسبة للحالة . ونوّه بتعاون الجهات الصحية والأمنية ذات العلاقة في تسهيل هبوط الإسعاف الجوي بالطرق السريعة، ومستشفيات المنطقة . وشدد العنزي على ضرورة إبلاغ عمليات الهلال الأحمر السعودي على الرقم الموحد (997) في حال وجود أي طارئ طبي لا سمح الله، أو من خلال تطبيق أسعفني على الأجهزة الذكية، أو عبر نداء استغاثة من تطبيق توكلنا.

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