شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة المملكة.. برلمانات مجموعة العشرين تناقش التنمية بقيادة النساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت في العاصمة الهندية نيودلهي، أعمال القمة التاسعة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين، بمشاركة وفد المملكة برئاسة رئيس مجلس الشورى، عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بحضور رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس البرلمان الهندي ورؤساء البرلمانات المشاركة في القمة.

وناقشت جلسات اليوم الثاني، التي عُقدت اليوم عددًا، من الموضوعات المدرجة على أعمال القمة كالتحول في حياة الشعوب من خلال المنصات الرقمية العامة، والتنمية تحت قيادة النساء، وتسريع أهداف التنمية المستدامة، وتحول الطاقة المستدامة.

وفد المملكة

يضم الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس الشورى خلال القمة التاسعة لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، مساعد رئيس مجلس الشورى حنان بنت عبد الرحيم الأحمدي، وعدداً من أعضاء مجلس الشورى؛ عبد العزيز بن إبراهيم المهنا وخالد بن عبد المحسن المحيسن، وريمة بنت صالح اليحيا، وأسامة بن ياسين الخياري، وهيفاء بنت حمود الشمري .