شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منتدى مسك العالمي نوفمبر المقبل.. التفاصيل ورابط التسجيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد العاصمة الرياض خلال الفترة من الـ15 وحتى الـ17 من نوفمبر المقبل، إقامة النسخة السابعة لمنتدى مسك العالمي، إحدى أكبر المنصات الشبابية في العالم، وذلك بمشاركة القادة والمبدعين والمفكرين الشباب من المملكة ومن أنحاء العالم.

ويستضيف مطل البجيري بالمنطقة التاريخية للدرعية، والذي يتميّز بإطلالته على حي طريف التاريخي، أحد المواقع المُسجّلة ضمن قائمة التراث العالمي؛ فعاليات المنتدى الذي يهدف لاكتشاف طاقات الشباب، وتمكينه وتطوير قدراته، ليكون ركيزة أساسية تمضي نحو النمو الاقتصادي المعرفي.

ويمكن التسجيل لحضور المنتدى والاستفادة من أنشطته الإثرائية من خلال هذا الرابــــــــط.

الاستدامة والتغيّر المناخي

وتحت شعار "فكر بإبداع وأثّر الآن" يُشارك ما يزيد عن 120 متحدثًا ومتحدثة في أكثر من 100 جلسة حوارية؛ بهدف تنمية المعرفة، وتشكيل حلقة وصل بين الشباب الطموح والقادة والمبتكرين والمبدعين.

وستُناقش موضوعات الاستدامة والتغيّر المناخي، والتحول التعليمي، والابتكار والريادة، والرياضة والألعاب، والابتكار الرقمي والتكنولوجيا، والصحة النفسية، والتنوع والهوية الثقافية.

ويُشجّع منتدى مسك العالمي على إطلاق العنان لأفكار الشباب ودعمهم لاتخاذ خطوة نحو التغيير الإيجابي، وتكثيف طاقاتهم لإيجاد الحلول الاستباقية للتحديات.

كما يُحفّز على القيادة المؤثرة والتفكير بالتحديات بإبداع وتحويلها إلى فرص وحلول مستدامة.

الجهات العالمية والمحلية

وتُصاحب المنتدى أكثر من 5 مساحات تفاعلية وأنشطة رئيسة تُلبي الاحتياجات المتنوعة لمجتمع الشباب؛ إذ سيُثري المسرح المفاهيم والأفكار المبتكرة والإبداعية، وسيتيح الفرصة للمتحدثين لإلهام وتمكين الحضور من خلال استعراض التجارب المُلهمة، ونقل وجهات النظر المختلفة المحفزة للشباب على انطلاقة جديدة ومميزة.

وستُقام أيضًا من خلال المنتدى مساحة ديوان القادة التي تُتيح للحضور فرصة الاستفادة من خبرات القادة والشخصيات الرائدة في مختلف المجالات، إلى جانب مساحة المجلس التي تربط الشباب بالمفكرين والمبدعين المحليين والعالميين.

وستنعقد من خلال دكّان المهارات أكثر من 50 ورشة عمل تفاعلية مبتكرة تجمع الشباب بأبرز شركاء المنتدى والجهات العالمية والمحلية؛ بغرض تسليط الضوء على أهم المهارات المطلوبة في عالم أعمال اليوم وتزويد مجتمع الشباب بالمصادر المختلفة لدعم قدراتهم المهنية، إضافة إلى مساحة الواحة التي تأتي لدعم الصحة وتقديم التمارين التأملية.