شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة كبرى في اتحاد جدة عقب إصابة نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى نادي اتحاد جدة صدمة كبرى، وذلك بسبب إصابة نجم الفريق، قبل انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويغيب زكريا هوساوي ظهير أيسر نادي الاتحاد والمنتخب الوطني، عن المشاركة بسبب الإصابة التي يُعاني منها.

ولم يشارك زكريا هوساوي في مباراة منتخب السعودية أمام نظيره منتخب نيجيريا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي هدفين لكل فريق.

ويغيب اللاعب عن تدريبات المنتخب السعودي، لتزداد الشكوك حول احتمالية غيابه عن مباراة المنتخب أمام نظيره مالي.

وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب، عن إصابة اللاعب في عضلات البطن، ويواصل في الفترة الحالية برنامجه التأهيلي للعودة للمشاركة من جديد.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة نظيره منتخب مالي، يوم الثلاثاء القادم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة،على ملعب "بورتيماو".