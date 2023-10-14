شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو: أعمل على تسجيل 1000 هدف في مسيرتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، بأنه يرغب في تسجيل 1000 هدف خلال مسيرته، قبل اعتزاله كرة القدم.

ووصل رونالدو خلال مسيرته الكروية لـ 857 هدفًا، على مستوى المنتخب والأندية التي لعب لها.

ونشرت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، تصريحات لـ رونالدو: لقد تحداني بينتو في الوصول إلى 1000 هدف.

وتابع: سيكون الأمر صعبًا للغاية، لكن الأمر يتعلق بمعرفة عقليتي وحوافزي، إذا عاملتني ساقاي جسديًا كما أعاملهما.

وأضاف: دعونا نرى، حتى أصل إلى 1000، يجب أن أصل إلى 900 أولًا، أعتقد أنني سأصل إلى ذلك، الآن أفكر دائمًا في الأهداف قصيرة المدى.

وأتم: هدف؟ أنا واثق، لكن تسجيل 1000 هدف هناك الكثير من الحجارة التي يجب كسرها.