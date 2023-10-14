"الآسيوي" يختار السعودي خليل الزياني ضمن قائمة أعظم المدربين في القارة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 أكتوبر 2023, 5:21 مساءً

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المدرب السعودي خليل الزياني ضمن قائمة أعظم المدربين في تاريخ القارة الآسيوية على مَرّ العصور. وعلى امتداد بطولة كأس آسيا برز العديد من المدربين الذين كان لهم دور كبير في قيادة فِرقهم إلى التتويج؛ إذ يقوم المدربون بدور محوري في كرة القدم عبر قيادة اللاعبين على الأصعدة النفسية والفنية والتكتيكية؛ للوصول إلى أعلى منصات المجد. الفوز باللقب (1984) ويعد الزياني أول مدرب سعودي على الإطلاق للمنتخب الوطني يقود الصقور الخضراء في النهائيات القارية؛ إذ قادهم للنهائيات الأولى لهم في سنغافورة عام 1984، وأصبحوا أول فريق يفوز باللقب لأول مرة منذ تتويج إيران قبل 16 عامًا. وشهدت مسيرة المنتخب السعودية في تلك البطولة العبور دون أي خسارة في دور المجموعات، التي تضمنت الفوز 1-0 على حامل اللقب الكويت؛ لتتأهل السعودية إلى الأدوار الإقصائية، وحصلت في النهاية على اللقب بفوزها 2-0 على الصين. وتولى الزياني تدريب السعودية في دورة الألعاب الأولمبية عام 1984، كما حقق نجاحًا على مستوى الأندية، ولاسيما مع نادي الاتفاق في مسقط رأسه. الفوز باللقب (1984)

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