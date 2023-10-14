انت الان تتابع الأهلي يكشف عن أسعار تذاكر مباراته أمام الوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - كشف النادي الأهلي، اليوم السبت، عن قيمة تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام ضيفه الوحدة، السبت المقبل، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.وقال النادي الجداوي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، إن التذاكر أصبحت متاحة على الموقع الخاص «tickets.alahlifc.sa»، كاشفاً عن أن أسعار التذاكر تتراوح بين 20 و500 ريال.ويحتل الفريق الأهلاوي المركز الخامس برصيد 19 نقطة، فيما يأتي الوحدة في المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

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