انت الان تتابع مصر وتركيا تطالبان باستئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 أكتوبر 2023, 5:27 مساءً

أعلنت مصر وتركيا، اليوم (السبت)، رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وطالبتا باستئناف محادثات السلام بشأن حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التركي هاكان فيدان في القاهرة: "ندعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وعودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني". وأضاف: "إن تصاعد الصراع وانزلاقه نحو الأعمال العسكرية سببه عدم تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، سنواصل العمل لاحتواء الأزمة في إطار إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة". وأوضح "شكري" أن القاهرة وأنقرة لديهما هدف موحد يتمثل بالسعي لإزالة الخطورة عن قطاع غزة. من جهته، شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على ضرورة وقف تمدد صراع إسرائيل وغزة واستئناف محادثات السلام بشأن حل الدولتين. وقال "فيدان": "نرفض الاعتداءات على المدنيين، وندعو لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية". وأضاف: "دون سلام لا يمكن تأسيس الأمن بالمعنى الحقيقي، والحل الوحيد للصراع يمر عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة".

كانت هذه تفاصيل خبر مصر وتركيا تطالبان باستئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.