انت الان تتابع مصر تربط خروج الأجانب من قطاع غزة بإدخال المساعدات الإنسانية إليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 أكتوبر 2023, 5:33 مساءً

أفاد مصدر أمني مصري كبير، اليوم (السبت)، بأنه لا يمكن عبور حاملي الجنسيات الأجنبية من قطاع غزة إلى مصر إلا بعد السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر. ونقلت وكالة أنباء العالم العربي عن المصدر الأمني قوله: "إن السلطات المصرية رفضت فتح معبر رفح من الجانب المصري لعبور الأجانب والفلسطينيين الذين يحملون جنسيات أخرى إلا بالتزامن مع السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية". من جهة أخرى، ذكر مندوب السفارة الفلسطينية في معبر رفح كمال الخطيب، أن السلطات المصرية تربط السماح بدخول وعبور الأجانب وحاملي الجنسيات الأجنبية العالقين حاليًا في معبر رفح من الجانب الفلسطيني بدخول المساعدات.

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تربط خروج الأجانب من قطاع غزة بإدخال المساعدات الإنسانية إليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.