انت الان تتابع إسرائيل تعلن استعدادها لاجتياح شامل لغزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 أكتوبر 2023, 5:36 مساءً

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، استعداده لاجتياح شامل لقطاع غزة، عبر البر والبحر والجو، فيما أوقع قصفه المكثف على القطاع أكثر من 2200 ضحية. وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أنه يستعد لحملة واسعة النطاق على غزة وتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط الهجومية، التي تشمل، من بين أمور أخرى، هجومًا متكاملاً ومنسقًا عبر الجو والبحر والبر، وفقًا لـ"فرانس برس". وأضاف أن كتائبه وجنوده ينتشرون في جميع أنحاء البلاد، وهم على استعداد لزيادة الاستعداد للمراحل التالية من الحرب، مع التركيز على عملية برية كبيرة.

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