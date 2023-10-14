شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مقيمين إثر مشاجرة جماعية بالأسلحة البيضاء بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على 10 مقيمين من الجنسية اليمنية إثر مشاجرة جماعية بينهم بالأسلحة البيضاء بمدينة الرياض، نتج عنها إصابة اثنين وذلك لخلافات سابقة بينهم.

وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ترويج المخدرات

من ناحية أخرى، ألقت شرطة محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية القبض على 3 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لجهة الاختصاص.