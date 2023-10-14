4 مناطق تحقق مستهدفات العمل التطوعي

حققت 4 مناطق من بين مناطق المملكة نتائج متقدمة في نسب التطوع خلال العام الحالي 2030، وبنتائج تجاوز المستهدف لها، واحتلت المدينة المنورة المركز الأول بواقع 9021 متطوعاً وبنسبة إنجاز 200.5%، تليها مكة المكرمة في المركز الثاني بـ 9255 متطوعاً، وبنسبة 148.1%، ثم جازان بـ 5643 متطوعاً، بنسبة وصلت إلى 125.4%، يلي ذلك الرياض بـ 5849 متطوعاً، وبنسبة 93.6%، ثم القصيم بـ 3854 متطوعاً، بنسبة 93.6%.

وبحسب مستهدفات الفرص التطوعية للعام 2023م، فإن هناك 6990 فرصة تطوعيه موزعة على مناطق المملكة، فيما تحقق من تلك المستهدفات 12077، وبنسب تحقق بدأت من 57% وحتى 419.8%.

شريحة الشباب

يذكر أن دراسة أعدتها جامعة الملك سعود، وقام عليها عدد من الأكاديميين، ذكرت بأن شريحة الشباب على وجه الخصوص، تميل إلى المبادرات الاجتماعية «التطوع»، معللة ذلك بالآثار الناجمة عن عملية التطوع التي يشعر بها المتطوع، ومن بينها تعزيز التكافل الاجتماعي، ونوعية الحياة في المجتمع، ويعطي ـ التطوع ـ الشعور بالرضا الذاتي من خلال مساهمته بتقديم الخدمات والقيام بأنشطة حيوية لها أثر واضح على حياة الناس، وعلى تقدم المجتمع الذي ينتمي إليه، إلى جانب من يؤمنه التطوع للمتطوعين من تدريبات مهمة تسهل عليه الانخراط في العمل، وعلى النحو الذي يكسبه المهارات والخبرات التي تؤهله للمنافسة والقيام بالعمل المهني، ويدخل في ذلك ضمناً مهارات التعامل مهارات التواصل تزايد المعارف المكتسبة مهارات الإدارة والقيادة.

وبحسب الدارسة ذاتها فإن غالبية المتطوعين هم من شريحة الشباب، فوفقاً للمسوح التي تضمنتها الدراسة، فإن 55% من المتطوعين هم من المرحلة العمرية ما بين 15 إلى 24 سنه، و27% للفئة العمرية من 25 إلى 34 سنة.

مجالات للتطوع

- إنقاذ المتضررين من الأمطار

- الخدمات الكشفية

- مبادرات إفطار صائم

نظام العمل التطوعي 2020

- يهدف لنشر ثقافة العمل التطوعي

- تنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي

- تحديد الحقوق والواجبات

- تعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني

- منع القطاع الخاص من جهود المتطوعين حال وجود عائد ربحي