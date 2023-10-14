انت الان تتابع المنسق الأممي للإغاثة: الوضع الإنساني في غزة غير محتمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 أكتوبر 2023, 6:09 مساءً

حذَّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، في بيان اليوم السبت، من أن الوضع الإنساني في غزة حرج بالفعل، وأصبح الآن غير محتمل بسرعة. وقال "جريفيث": "لا توجد كهرباء أو مياه أو وقود في غزة، ويتناقص الغذاء بشكل خطير"، وفقًا لـ"رويترز". ودعا الدول التي تتمتع بنفوذ إلى استخدامه لضمان احترام قواعد الحرب، وتجنُّب المزيد من التصعيد.

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