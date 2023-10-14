انت الان تتابع تمارين لياقية ومناورة تُجهزان الهلال لاستئناف المسابقات الكروية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 أكتوبر 2023, 6:41 مساءً

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم السبت تدريباته الاعتيادية استعدادًا لاستئناف المنافسات. وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية، وبدأ المران بتدريبات بدنية في صالة الإعداد البدني، وفرض الجهاز الفني تدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة قبل أن يختتم المدير الفني "جورج جيسوس" المران بمناورة فنية. ويشتمل برنامج الفريق يوم غد الأحد على: الوجود في مقر النادي عند تمام الساعة الرابعة عصرًا، فيما ستكون بداية المناورة أمام فريق "هلال 19" عند تمام الساعة الخامسة. الجدير ذكره أن الهلال سيلاقي ضيفه فريق "الخليج" يوم الجمعة المقبل العشرين من شهر أكتوبر الجاري ضمن لقاءات الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين.

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