الاتحاد الأوروبي يزيد مساعداته لغزة إلى 75 مليون يورو

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين اليوم السبت زيادة مساعدات الاتحاد الأوروبي لسكان غزة ثلاث مرات إلى 75 مليون يورو، فيما يتعرض القطاع لقصف إسرائيلي مكثف؛ أودى بحياة أكثر من ألفَي شخص.

وقالت رئيسة المفوضية بعدما أجرت محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس: "ستزيد المفوضية فورًا حزمة المساعدات الإنسانية لغزة بمبلغ قدره 50 مليون يورو. سيرفع ذلك المجموع إلى أكثر من 75 مليون يورو"، وفقًا لـ"رويترز".

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